Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,41 liradan satıldı.
06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:28
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|38,50
|45,38
|40,41
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|38,00
|74,07
|38,79
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|10,22
|10,65
|10,23
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|9,33
|18,59
|16,69
|HTS
Kaynak: AA