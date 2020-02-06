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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,41 liradan satıldı.

06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:28
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 38,5045,3840,41HTS
Et büyükbaşKG38,0074,0738,79HTS
Lor peyniriKG10,2210,6510,23HTS
Yağlı peynirKG9,3318,5916,69HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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