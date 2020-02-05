Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,50 liradan satıldı.
05.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:48
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|36,50
|36,50
|36,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,50
|35,00
|33,78
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,50
|2,21
|HTS
Kaynak: AA