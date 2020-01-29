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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

29.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:00
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 30,0030,0030,00HTS
BuğdayKG1,361,361,36HMS
ArpaKG1,041,101,07HMS
YumurtaKOLİ10,0014,3011,01HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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