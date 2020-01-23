Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,60 liradan satıldı.
23.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:44
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|36,70
|38,37
|37,60
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|33,00
|35,20
|33,08
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|3,25
|5,54
|4,12
|HTS
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Tereyağı
|KG
|50,08
|50,35
|50,12
|HTS
Kaynak: AA