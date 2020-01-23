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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,60 liradan satıldı.

23.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:44
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG36,7038,3737,60HTS
Et küçükbaşKG 33,00 35,20 33,08 HTS
Lor peyniri KG3,255,544,12HTS
PatatesKG 4,504,504,50HTS
TereyağıKG 50,0850,3550,12HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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