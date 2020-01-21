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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,04 liradan satıldı.

21.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,04 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 22,0038,0030,04HTS
Ayçiçek YağıKG 7,007,007,00HTS
Yumurta ADET0,300,510,36HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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