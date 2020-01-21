Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,04 liradan satıldı.
21.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,04 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|38,00
|30,04
|HTS
|Ayçiçek Yağı
|KG
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,30
|0,51
|0,36
|HTS
Kaynak: AA