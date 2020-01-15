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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.

15.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:12
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 35,0075,0048,89HTS
İnek SütüKG 2,372,372,37HTS
Kaşar PeyniriKG 24,0733,3327,09HTS
Yağlı PeynirKG16,0016,6616,15HTS
Et KüçükbaşKG 40,0040,0040,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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