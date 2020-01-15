Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
15.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:12
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|75,00
|48,89
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,37
|2,37
|2,37
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,07
|33,33
|27,09
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,66
|16,15
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
Kaynak: AA