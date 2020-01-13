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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,02 liradan satıldı.

13.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:08
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,02 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 39,0046,00 39,02 HTS
Et BüyükbaşKG 22,0044,0027,32HTS
Kaşar PeyniriKG 20,0020,00 20,00 HTS
Yağlı PeynirKG13,7518,0016,58HTS
Kuru SoğanKG 2,006,002,27HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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