Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,02 liradan satıldı.
13.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:08
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,02 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|39,00
|46,00
|39,02
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|44,00
|27,32
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,75
|18,00
|16,58
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|6,00
|2,27
|HTS
Kaynak: AA