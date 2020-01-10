Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,50
|42,50
|42,50
|HTS
|Patates
|KG
|2,63
|2,63
|2,63
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,57
|2,57
|2,57
|HTS
Kaynak: AA