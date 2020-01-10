Haberler » Ekonomi » Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:46
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 42,5042,5042,50HTS
PatatesKG 2,632,632,63HTS
Kuru SoğanKG2,572,572,57HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler