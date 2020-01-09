Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 30,18 liradan satıldı.
09.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:12
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 30,18 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağ
|KG
|29,00
|34,00
|30,18
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|12,00
|20,99
|14,09
|HTS
|Turşu
|KG
|11,81
|11,81
|11,81
|HTS
Kaynak: AA