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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 30,18 liradan satıldı.

09.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:12
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 30,18 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağKG 29,0034,0030,18HTS
Civil PeynirKG 12,0020,9914,09HTS
TurşuKG11,8111,8111,81HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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