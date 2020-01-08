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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,61 liradan satıldı.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:46
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 30,0033,5031,61HTS
Kuru fasulyeKG 11,2011,20 11,20 HTS
BarbunyaKG6,606,60 6,60 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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