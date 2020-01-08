Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,61 liradan satıldı.
08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,61 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|30,00
|33,50
|31,61
|HTS
|Kuru fasulye
|KG
|11,20
|11,20
|11,20
|HTS
|Barbunya
|KG
|6,60
|6,60
|6,60
|HTS
Kaynak: AA