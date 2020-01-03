Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,79 liradan satıldı.
03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,79
|HTS
|Civil peyniri
|KG
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|3,50
|1,86
|HTS
Kaynak: AA