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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,79 liradan satıldı.

03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 31,0032,0031,79HTS
Civil peyniriKG 12,0012,00 12,00 HTS
PatatesKG1,503,501,86HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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