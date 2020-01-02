Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 14,31 liradan satıldı.
02.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:50
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 14,31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|KG
|14,31
|14,31
|14,31
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,18
|1,90
|1,22
|HTS
|Patates
|KG
|1,13
|1,85
|1,22
|HTS
Kaynak: AA