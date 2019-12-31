Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
31.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:22
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|23,80
|23,80
|HTS
Kaynak: AA