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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.

31.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:22
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 32,0032,00 32,00HTS
Yağlı PeynirKG 14,90

14,9014,90HTS
Kaşar Peyniri KG23,8023,80 23,80 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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