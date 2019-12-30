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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 22,22 liradan satıldı.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 22,22 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 26,0064,3627,01HTS
Et küçükbaşKG 40,0046,5344,58HTS
Kaşar PeyniriKG22,2222,22 22,22 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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