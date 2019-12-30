Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 22,22 liradan satıldı.
30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 22,22 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|26,00
|64,36
|27,01
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|40,00
|46,53
|44,58
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,22
|22,22
|22,22
|HTS
Kaynak: AA