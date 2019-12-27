Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 liradan satıldı.
27.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|5,67
|9,50
|8,16
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,30
|0,31
|0,30
|HTS
Kaynak: AA