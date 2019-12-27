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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 liradan satıldı.

27.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 26,5026,50 26,50 HTS
Kuru FasulyeKG 5,679,508,16HTS
YumurtaKG0,300,310,30HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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