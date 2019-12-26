Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,47 liradan satıldı.
26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,47 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|44,16
|45,08
|44,47
|HTS
|Patates
|KG
|2,60
|2,60
|2,60
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
Kaynak: AA