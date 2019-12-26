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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,47 liradan satıldı.

26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,47 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 44,16 45,08 44,47HTS
PatatesKG 2,60 2,602,60HTS
Kuru soğanKG3,00 3,00 3,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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