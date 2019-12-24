Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,43 liradan satıldı.
24.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:20
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,50
|69,45
|42,43
|ESKS
|Kavurma
|KG
|70,03
|88,87
|78,48
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,77
|26,00
|25,55
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|12,00
|15,35
|12,69
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,74
|59,00
|46,11
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA