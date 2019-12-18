Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
18.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:42
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,94
|32,00
|31,98
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|6,50
|6,50
|6,50
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,65
|17,51
|14,44
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|6,75
|20,38
|11,63
|HTS
Kaynak: AA