Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tulum peynirinin kilogramı 28 liradan satıldı.
28.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:52
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tulum peynirinin kilogramı 28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek Sütü
|KG
|1,90
|1,90
|1,90
|HMS
|Tulum Peyniri
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA