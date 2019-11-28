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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tulum peynirinin kilogramı 28 liradan satıldı.

28.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:52
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) tulum peynirinin kilogramı 28 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
İnek SütüKG 1,90 1,90 1,90HMS
Tulum PeyniriKG 28,00 28,0028,00HTS
YumurtaADET0,59 0,59 0,59 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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