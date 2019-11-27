Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,94 liradan satıldı.
27.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|42,57
|43,27
|42,94
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|39,60
|46,53
|45,71
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|1,50
|1,11
|HTS
Kaynak: AA