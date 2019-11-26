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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,65 liradan satıldı.

26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:42
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG40,00

50,0043,65HTS
Et KüçükbaşKG 40,0040,00 40,00 HTS
Civil PeyniriKG17,50

19,0018,36HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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