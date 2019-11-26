Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,65 liradan satıldı.
26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:42
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|50,00
|43,65
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|17,50
|19,00
|18,36
|HTS
Kaynak: AA