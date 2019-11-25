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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.

25.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:26
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,69

 58,00 32,98HTS
Et KüçükbaşKG 36,0036,0036,00HTS
Kaşar PeyniriKG23,8031,2226,30HTS
Yağlı PeynirKG14,9018,5015,29HTS
PatatesKG3,02

3,303,12HTS
TereyağıADET35,00

35,0035,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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