Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.
25.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,69
|58,00
|32,98
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,22
|26,30
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|18,50
|15,29
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,30
|3,12
|HTS
|Tereyağı
|ADET
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
Kaynak: AA