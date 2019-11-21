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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.

21.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:00
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG14,0018,0015,47HTS
BuğdayKG1,45 1,45 1,45HTS
YumurtaKG0,300,360,32HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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