Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.
21.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:00
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|18,00
|15,47
|HTS
|Buğday
|KG
|1,45
|1,45
|1,45
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,30
|0,36
|0,32
|HTS
Kaynak: AA