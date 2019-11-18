Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,37 liradan satıldı.
18.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Bulgur
|KG
|2,90
|2,90
|2,90
|HTS
|Tereyağ
|KG
|33,32
|40,00
|36,37
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|14,00
|14,97
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|23,80
|31,00
|26,37
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|2,00
|11,12
|4,83
|HTS
Kaynak: AA