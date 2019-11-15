Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,26 liradan satıldı.
15.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|59,00
|42,26
|ESKS
|Civil Peynir
|KG
|16,50
|16,50
|16,50
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,62
|16,50
|16,09
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|25,00
|26,00
|25,26
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
ESKS: Erzurum ve Süt Kurumu Satışı
Kaynak: AA