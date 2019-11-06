Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 35 liradan satıldı.
06.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:04
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|32,00
|35,50
|32,27
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,19
|15,19
|15,19
|HTS
|Patates
|KG
|3,20
|3,20
|3,20
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
Kaynak: AA