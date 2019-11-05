Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,98 liradan satıldı.
05.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:46
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,98 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| BİRİM
| EN AZ FİYAT (TL)
| EN ÇOK FİYAT (TL)
| ORTALAMA
| SATIŞ ŞEKLİ
| Tereyağı
| KG
| 35,00
| 37,00
| 36,98
| HTS
| Yağlı Peynir
| KG
| 16,00
| 17,50
| 16,54
| HTS
| Civil Peynir
| KG
| 15,00
| 15,00
| 15,00
| HTS
Kaynak: AA