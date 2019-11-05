Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,98 liradan satıldı.

05.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 BİRİM

 EN AZ FİYAT (TL)

 EN ÇOK FİYAT (TL)

 ORTALAMA

 SATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı

 KG

 35,00

 37,00

 36,98

 HTS
Yağlı Peynir

 KG

 16,00

 17,50

 16,54

 HTS
Civil Peynir

 KG

 15,00

 15,00

 15,00

 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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