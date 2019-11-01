Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 23,80 liradan satıldı.
01.11.2019 16:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 23,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Sucuk
|kg
|32,88
|44,55
|41,96
|HTSG
|Kaşar peyniri
|kg
|23,80
|23,80
|23,80
|HTS
|Yağlı peynir
|kg
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Yumurta
|koli
|10,00
|11,00
|10,23
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
Kaynak: AA