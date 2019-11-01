Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 23,80 liradan satıldı.

01.11.2019 16:26
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 23,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Sucuk kg32,88

44,55 41,96 HTSG
Kaşar peynirikg23,80

23,80 23,80 HTS
Yağlı peynirkg14,90 14,90 14,90 HTS
Yumurtakoli10,00

11,00 10,23 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Kaynak: AA
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