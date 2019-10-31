Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
31.10.2019 17:20
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|18,06
|18,06
|18,06
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|22,22
|22,22
|22,22
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
Kaynak: AA