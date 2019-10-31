Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

31.10.2019 17:20
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 40,00

40,00 40,00 HTS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,0033,00ESKS
Yağlı PeynirKG18,06 18,06 18,06 HTS
Kaşar PeynirKG22,22

22,22 22,22HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

Kaynak: AA
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