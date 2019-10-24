Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,54 liradan satıldı.
24.10.2019 14:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|24,75
|46,00
|32,54
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|1,50
|1,10
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|1,00
|1,43
|1,10
|HTS
Kaynak: AA