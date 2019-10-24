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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,54 liradan satıldı.

24.10.2019 14:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32,54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 24,75 46,00 32,54 HTS
PatatesKG1,00 1,501,10HTS
Kuru soğanKG1,00 1,43 1,10 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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