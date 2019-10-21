Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.

21.10.2019 15:08
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 35,0035,00 35,00 HTS
Kaşar PeyniriKG 23,80 32,31 25,31 HTS
Yağlı PeynirKG 14,90

15,00 14,94 HTS
Civil PeyniriKG10,00

13,00 12,76 HTS
Kuru SoğanKG2,60 6,00 4,99 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et