Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 33 liradan satıldı.
17.10.2019 16:36
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 33 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|6,50
|9,00
|6,73
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|32,99
|32,99
|32,99
|HTS
Kaynak: AA