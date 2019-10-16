Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,48 liradan satıldı.

16.10.2019 16:15
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,48 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 35,18 37,05 36,48 HTS
Et BüyükbaşKG 28,0028,00 28,00 HMS
Kaşar PeynirKG 24,07 25,00 24,68 HTS
Civil Peynir KG18,52 18,52 18,52 HTS
Yağlı PeynirKG14,81 14,81 14,81 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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