Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,48 liradan satıldı.
16.10.2019 16:15
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,18
|37,05
|36,48
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|24,07
|25,00
|24,68
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|18,52
|18,52
|18,52
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,81
|14,81
|14,81
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA