Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 39,87 liradan satıldı.
14.10.2019 14:44
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 39,87 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,50
|58,00
|39,87
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|9,99
|9,99
|9,99
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA