Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.

11.10.2019 16:42
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşkg28,9028,9028,90HTS
Kaşar peynirikg23,0025,0023,89HTS
Yağlı peynirkg14,7217,8114,79HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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