Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.
11.10.2019 16:42
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|kg
|28,90
|28,90
|28,90
|HTS
|Kaşar peyniri
|kg
|23,00
|25,00
|23,89
|HTS
|Yağlı peynir
|kg
|14,72
|17,81
|14,79
|HTS
Kaynak: AA