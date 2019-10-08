Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,83 liradan satıldı.
08.10.2019 18:50
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,83 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,31
|34,45
|31,83
|HMS
|Yumurta
|KG
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
|Kuru İncir
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA