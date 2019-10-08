Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,83 liradan satıldı.

08.10.2019 18:50
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,83 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,3134,4531,83 HMS
Yumurta KG0,59

0,59 0,59 HTS
Kuru İncirKG26,00

26,00 26,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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