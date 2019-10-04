Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,07 liradan satıldı.

04.10.2019 14:06
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,07 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG 43,00 44,00 43,07HTS
Kuru soğanKG 6,00 6,00 6,00HTS
Yağlı peynirKG 13,75 13,75 13,75 HTS
PatatesKG 3,00 3,00 3,00HTS
SalatalıkKG 3,75 3,75 3,75 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et