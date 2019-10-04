Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,07 liradan satıldı.
04.10.2019 14:06
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,07 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|43,00
|44,00
|43,07
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|13,75
|13,75
|13,75
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Salatalık
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HTS
Kaynak: AA