Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,37 liradan satıldı.

03.10.2019 20:02
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 32,0079,2135,37HTS
Patates KG 1,853,502,15HTS
Yağlı PeynirKG 12,0017,2414,87HTS
Kaşar PeyniriKG21,0028,0024,58HTS
Civil PeyniriKG15,00 15,00 15,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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