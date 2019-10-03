Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,37 liradan satıldı.
03.10.2019 20:02
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,00
|79,21
|35,37
|HTS
|Patates
|KG
|1,85
|3,50
|2,15
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,00
|17,24
|14,87
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,00
|28,00
|24,58
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Kaynak: AA