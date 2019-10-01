Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,37 liradan satıldı.
01.10.2019 17:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,78
|69,00
|43,37
|ESKS
|Kavurma
|KG
|37,73
|73,00
|45,87
|ESKS
|Nohut
|KG
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,42
|0,42
|0,42
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
Kaynak: AA