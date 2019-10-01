Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,37 liradan satıldı.

01.10.2019 17:40
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 32,7869,0043,37ESKS
KavurmaKG 37,7373,0045,87ESKS
NohutKG 11,00

11,00 11,00 HTS
Kuru FasulyeKG11,0011,00

11,00 HTS
YumurtaADET0,42 0,42 0,42HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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