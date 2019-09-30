Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,70 liradan satıldı.
30.09.2019 16:34
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,70 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|32,00
|30,70
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|3,50
|6,00
|3,97
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|3,02
|2,98
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|11,00
|15,00
|12,57
|HTS
ESKS: ET ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
Kaynak: AA