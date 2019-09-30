Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,70 liradan satıldı.

30.09.2019 16:34
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,70 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 24,00 32,00 30,70ESKS
Kuru SoğanKG 3,50 6,003,97HTS
Yağlı PeynirKG 15,00 15,00 15,00 HTS
PatatesKG2,503,02 2,98HTS
Civil PeyniriKG11,00 15,00 12,57 HTS

ESKS: ET ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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