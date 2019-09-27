Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan satıldı.
27.09.2019 14:24
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Yoğurt
|KG
|1,49
|1,49
|1,49
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA