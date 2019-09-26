Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.
26.09.2019 16:20
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|31,00
|27,85
|HMS
|Patates
|KG
|1,30
|1,30
|1,30
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,30
|1,30
|1,30
|HTS
|Tereyağı
|KG
|34,25
|34,25
|34,25
|HTSG
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,12
|2,12
|2,12
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
Kaynak: AA