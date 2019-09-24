Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.

24.09.2019 14:52
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kavurma

KG

38,85

38,85 38,85 HTS
Et BüyükbaşKG 31,00

31,00 31,00 HMS
Et KüçükbaşKG 30,00

30,00 30,00 HMS
Tavuk Eti KG 9,25 18,50 12,00 HTS
PatatesKG 1,35

1,35 1,35 HTS
TerayağıKG 48,00 48,00 48,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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