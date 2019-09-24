Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.
24.09.2019 14:52
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|KG
|38,85
|38,85
|38,85
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Tavuk Eti
|KG
|9,25
|18,50
|12,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Terayağı
|KG
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA