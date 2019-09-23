Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.

23.09.2019 15:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 41,00

41,00 41,00 HTS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,0033,00 HTS
Yağlı PeyniriKG14,90

15,00 14,92 HTS
Civil PeyniriKG 10,00 16,27 11,33 HTS
Kaşar PeyniriKG23,80 31,02 27,90 HTS
PatatesKG 3,02 3,02 3,02 HTS
TerayağıKG 30,06 35,00 30,29 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et