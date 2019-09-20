Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
20.09.2019 16:56
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,50
|42,50
|42,50
|HTS
|Pirinç
|KG
|7,50
|7,50
|7,50
|HTS
|Bulgur
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Nohut
|KG
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
Kaynak: AA