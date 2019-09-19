Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14 liradan satıldı.

19.09.2019 17:02
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PirinçKG 5,995,995,99HTS
Kuru soğanKG 2,50

2,502,50HTS
Civil peynirKG14,0014,0014,00HTS
SarımsakKG30,00

30,0030,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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