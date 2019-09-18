Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 24 liradan satıldı.
18.09.2019 19:02
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|9,00
|16,67
|9,64
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|5,00
|14,72
|9,03
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,81
|18,76
|17,42
|HTS
Kaynak: AA