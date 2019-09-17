Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 44 liradan satıldı.
17.09.2019 16:12
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|44,00
|44,00
|44,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,50
|39,00
|33,80
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,21
|17,21
|17,21
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,94
|30,94
|30,94
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
Kaynak: AA