Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,85 liradan satıldı.

16.09.2019 16:00
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 31,00 32,00 31,85 HTS
Kuru SoğanKG 2,57 6,002,82HTS
Yağlı PeynirKG 9,00 15,00 14,62 HTS
PatatesKG2,633,50 2,69HTS
İnek SütüKG1,50 1,50 1,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA
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