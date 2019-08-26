Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,65 liradan satıldı.
26.08.2019 14:02
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,00
|60,43
|37,65
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|38,02
|38,02
|38,02
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|3,02
|3,01
|HTS
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,00
|30,90
|HTS
Kaynak: AA